Moltiply, adesioni all'OPA parziale balzano al 70,2% dopo aumento corrispettivo

(Teleborsa) - Moltiply Group
(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, ha reso noto che, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale
promossa su massime 228.000 azioni, nella terza settimana del periodo di adesione (27-30 aprile 2026), sono state portate in adesione 159.905 azioni, pari al 70,1% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta. Dall'inizio del periodo di adesione, ovvero il 13 aprile 2026, risultano pervenute in adesione 159.947 azioni, pari al 70,2% del numero massimo
.
Il periodo di adesione terminerà il 4 maggio
2026. Il 28 aprile 2026 la società ha deciso
di incrementare il corrispettivo per ciascuna azione ordinaria portata in adesione da 33 a 35 euro.