Emosia (Argos): acquisto di Culti Milano in linea con ambiziosa strategia di crescita esterna

(Teleborsa) - L'acquisizione di Culti Milano è "pienamente in linea con l'ambiziosa e coerente strategia di crescita esterna perseguita da Emosia negli ultimi anni", che ha visto in particolare le acquisizioni del gruppo Devineau - BLF (2019) e di My Jolie Candle (2022). Lo si legge in una nota della società presente in quasi 70 paesi e supportata da una rete di oltre 9.000 punti vendita. Il Gruppo Emosia ha registrato un fatturato superiore a 110 milioni di euro, circa la metà dei quali generati al di fuori della Francia. Culti Milano conta invece 61 dipendenti e ha registrato un fatturato di 20,8 milioni di euro nel 2024.



La forte complementarità tra i due gruppi - in termini di posizionamento, presenza geografica e canali di distribuzione - costituisce una solida base per accelerare lo sviluppo internazionale del marchio italiano. L'operazione, realizzata con il sostegno di Argos, azionista di riferimento del Gruppo Emosia dal 2017, dà luogo a un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria rivolta agli azionisti di minoranza di Culti Milano, che porterà al delisting da Piazza Affari.



"Con Culti, stiamo aprendo un nuovo capitolo della nostra strategia, caratterizzato da un posizionamento ancora più premium e da una presenza più forte nei mercati dell'Europa meridionale, dove l'arte di vivere italiana è un punto di riferimento indiscusso", ha detto Olivier Sillion, CEO del Gruppo Emosia.



"L'acquisizione di Culti Milano illustra perfettamente la coerenza e l'ambizione della strategia attuata da Emosia sin dal nostro investimento nel 2017 - ha commentato Karel?Kroupa, Managing Partner di Argos - Culti è un marchio estremamente solido, sostenuto da una forte identità e da un posizionamento premium chiaramente differenziato. Questa operazione garantisce a Emosia un accesso privilegiato al segmento del lusso accessibile, offrendo al contempo a Culti le risorse industriali e commerciali di un gruppo leader".



"Questa operazione ci consente di accelerare l'espansione internazionale di Culti, preservandone al contempo l'identità, il posizionamento e il patrimonio creativo e imprenditoriale che l'ha resa un punto di riferimento nel segmento del lusso - ha aggiunto Pierpaolo Manes, CEO di Culti Milano - Intraprendiamo questo nuovo capitolo con entusiasmo e ambizione: insieme a Emosia, ci impegniamo a continuare a elevare l'esperienza della fragranza per la casa e a condividere con il mondo una visione italiana di bellezza, raffinatezza e art de vivre".

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