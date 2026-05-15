Milano 17:35
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Perde l'EURO STOXX Utilities sul mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Perde l'EURO STOXX Utilities sul mercato di Eurozona
Giornata da dimenticare per l'indice Utilities dell'Area Euro, che retrocede a 556,61 punti, ritracciando del 2,08%.
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