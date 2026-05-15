Piazza Affari: in calo OVS

(Teleborsa) - Rosso per il leader dell'abbigliamento in Italia , che sta segnando un calo del 2,17%.



La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,263 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,113. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,413.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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