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Piazza Affari: rosso per BFF Bank

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per BFF Bank
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, con una flessione del 2,09%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BFF Bank rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di BFF Bank è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,524 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,392. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,656.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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