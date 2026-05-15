Piazza Affari: rosso per BFF Bank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , con una flessione del 2,09%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BFF Bank rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di BFF Bank è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,524 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,392. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,656.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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