Reply, ricavi e margini in aumento nel primo trimestre

(Teleborsa) - Reply , società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha registrato ricavi consolidati pari a 645 milioni di euro nel primo trimestre 2026, in incremento del 6,2% rispetto al corrispondente periodo del 2025. L'EBITDA consolidato è stato pari a 112 milioni di euro, rispetto ai 105,3 milioni di euro registrati nel 2025 ed è pari al 17,4% dei ricavi. L'EBIT è stato di 95,1 milioni di euro (88,7 milioni di euro nel 2025), ed è pari al 14,7% dei ricavi. L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo è stato di 99,8 milioni di euro (86,9 milioni di euro nel 2025), pari al 15,5% dei ricavi. La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2026, è positiva per 643,0 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 risultava positiva per 467,6 milioni di euro.



"I risultati che abbiamo presentato - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - confermano la solidità del percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi anni. La crescita registrata è, infatti, il frutto di un profondo, e continuo lavoro di reingegnerizzazione, riposizionamento ed evoluzione dell'offerta che quotidiamente portiamo ai nostri clienti. Questo impegno ha permesso al nostro Gruppo di posizionarsi come una delle poche realtà, oggi riconosciute dal mercato, in grado non solo di interpretare la continua e quasi istantanea evoluzione dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto di tradurla in innovazione rilevante per le aziende".



"Come Reply - ha aggiunto Rizzante - crediamo che il modo ottimale per rendere applicabili le potenzialità dell'intelligenza artificiale alle diverse esigenze delle aziende, sia coniugarle con un forte dominio verticale, sia tecnologico che di mercato. Per questo motivo, da inizio anno, abbiamo fatto partire oltre 30 nuove iniziative specifiche con l'obiettivo di fornire ai nostri clienti una copertura sempre più completa ed altamente specializzata".

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