Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi dell'8/05/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'8/05/2026 è stato pari a 3,92 miliardi di euro, in deciso ribasso (-21,4%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,99 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,54 miliardi.Tra i 796 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 297, mentre 459 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 40 azioni.