Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 14/05/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 14/05/2026 è stato pari a 3,58 miliardi di euro, in deciso ribasso (-13,54%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,14 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,67 miliardi.Tra i 790 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 481, mentre 278 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 31 azioni.