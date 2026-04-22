Ersel Banca Privata, impegni con Consob per violazione del regolamento EMIR

(Teleborsa) - Ersel Banca Privata ha assunto una serie di impegni obbligatori nei confronti di Consob dopo che, nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Autorità, è emersa la violazione della normativa sull'obbligo di reporting a carico delle controparti ai sensi del regolamento EMIR e relative disposizioni attuative.



Gli impegni rappresentano un misura che consente ai soggetti destinatari di una contestazione di proporre misure correttive per eliminare la violazione e a tutelare gli investitori, con la chiusura del procedimento sanzionatorio senza l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione di sanzioni.



La Consob ha quindi reso obbligatorio i seguenti impegni per Ersel Banca Privata: 1) previsione di verifiche periodiche di secondo e terzo livello sulle transazioni EMIR e, in particolare, esecuzione di uno specifico intervento di audit; l'attività dovrà essere conclusa entro il 30 giugno 2026; 2) mantenimento di un robusto sistema di controlli di primo e secondo livello previa verifica della loro adeguatezza a seguito dell'attività dell'audit; 3) ripristino delle anomalie nelle segnalazioni riferite al periodo 2022-2023.

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