Safran, vendite nel 1Q balzano del 18,8% a 8,6 miliardi trainate dai motori civili

Confermata la guidance per l'intero 2026

(Teleborsa) - Il gruppo francese aerospaziale e della difesa Safran nel primo trimestre ha registrato ricavi in crescita, oltre le aspettative degli analisti, e ha confermato gli obiettivi finanziari per l’intero anno al livello più alto della guidance già fornita.



I ricavi rettificati si sono attestati a 8,62 miliardi di euro, in aumento del 18,8% rispetto ai 7,26 miliardi del pari periodo del 2025, corrispondenti a una crescita organica del 23%. Gli analisti avevano previsto 8,28 miliardi.



La performance è stata trainata dalla divisione Propulsion, cresciuta del 33,1% su base organica a 4,55 miliardi, superando il consensus dell’8%. I ricavi da parti di ricambio per motori di aerei civili sono aumentati del 29,3% in dollari, guidati dai motori CFM56, mentre i ricavi da servizi sono saliti del 43,1% in dollari, spinti dai contratti LEAP Risk and Revenue Sharing.



La divisione Equipment and Defence è cresciuta del 13,5% su base organica a 3,37 miliardi, sostanzialmente in linea con il consensus, con contributi sia dall’equipaggiamento originale che dal mercato post-vendita nei sistemi elettrici, nelle carenature e nei carrelli di atterraggio.



La divisione Aircraft Interiors è aumentata del 9,2% su base organica a 700 milioni, risultando inferiori del 2,4% rispetto al consensus, poiché i volumi di sedili business class sono scesi del 10% su base annua a 634 unità, parzialmente compensati dalle consegne di cabine e dai prezzi.



Safran ha confermato le prospettive per il 2026, puntando a una crescita dei ricavi nella fascia bassa-media delle due cifre, un risultato operativo ricorrente tra 6,1 e 6,2 miliardi e un free cash flow tra 4,4 e 4,6 miliardi, quest’ultimo includendo un impatto stimato di 470 milioni di euro da una sovrattassa societaria francese. La società ha segnalato un potenziale impatto dal conflitto in Medio Oriente come nuovo elemento da monitorare insieme ai rischi esistenti della catena di approvvigionamento.



L'amministratore delegato Olivier Andriès ha dichiarato: "L'inizio del 2026 ha visto un ritmo estremamente sostenuto nelle attività relative ai motori civili, con le consegne dei motori LEAP in aumento di oltre il 60% e le vendite di ricambi e servizi in crescita rispettivamente del 29% e del 43%. L'acquisizione di ordini per le attività di difesa ha mantenuto il suo buon andamento, trainata da una forte domanda, in particolare in tutta Europa. Nonostante le attuali incertezze legate al conflitto in Medio Oriente, i risultati del primo trimestre sia nel settore aerospaziale civile che in quello della difesa rafforzano la nostra fiducia nella capacità di raggiungere la fascia alta delle nostre previsioni per l'intero anno."



(Foto: Copyright Victor Rojas / CAPA Pictures / Safran)

Condividi

```