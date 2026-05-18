Asset digitali, deflussi per 1,07 miliardi nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato deflussi per 1,07 miliardi di dollari la scorsa set5timana, la prima negativa dopo sette settimane positive e il terzo maggiore deflusso settimanale del 2026, preceduto solo da due settimane a fine gennaio. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto settimanale di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.



Questo - sottolinea l'analisi di James Butterfill - riflette probabilmente un rinnovato atteggiamento "risk-off" legato a tensioni geopolitiche connesse all’Iran, con deflussi concentrati su Bitcoin. Tuttavia, il flusso di notizie relativo al CLARITY Act (il disegno di legge che regola il settore degli asset digitali) sembra aver migliorato marginalmente il sentiment, con 11 asset che continuano comunque a registrare afflussi significativi e la giornata di giovedì tornata positiva con 174 milioni di dollari.



A livello geografico, gli Stati Uniti hanno guidato interamente i deflussi, con 1.140 milioni di dollari in uscita. Al contrario, il

sentiment europeo ha tenuto bene: la Svizzera ha registrato afflussi per 22,8 milioni, la Germania per 22,0 milioni e i

Paesi Bassi per 7,5 milioni, mentre il Canada ha visto 12,6 milioni di afflussi.



Bitcoin ha registrato deflussi per 982 milioni di dollari, portando i flussi da inizio anno a 3,9 miliardi. Ethereum ha visto deflussi

per 249 milioni, i più elevati dal 30 gennaio. Anche gli ETF azionari legati alla blockchain sono stati colpiti dal clima “risk

off”, con deflussi complessivi per 133 milioni. Le altcoin hanno invece tenuto sorprendentemente bene. XRP ha registrato afflussi per 67,6 milioni di dollari e Solana per 55,1 milioni, entrambi in accelerazione rispetto alle settimane precedenti. Afflussi più contenuti ma rilevanti si sono osservati anche su Ton (7,7 milioni), Sui (4,7 milioni), Ondo (4,1 milioni), Chainlink (3,9 milioni) e Dogecoin (3,2 milioni), suggerendo che gli investitori stanno sempre più guardando oltre Bitcoin ed Ethereum per un’esposizione selettiva.

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