Francoforte: giornata depressa per Fraport

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che presenta una flessione del 2,48%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fraport , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Fraport segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 62,28 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 63,88. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 61,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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