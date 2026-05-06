Francoforte: andamento sostenuto per Fraport
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gestore dell'aeroporto di Francoforte, con una variazione percentuale del 2,15%.
Lo scenario su base settimanale di Fraport rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fraport, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,47 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 69,22. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 68,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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