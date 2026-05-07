Francoforte: scambi in positivo per Fraport
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che tratta in utile del 2,69% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Fraport subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 71,07 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 73,37. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 75,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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