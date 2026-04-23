Francoforte: scambi negativi per Fraport
(Teleborsa) - Pressione sul gestore dell'aeroporto di Francoforte, che tratta con una perdita del 2,29%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Fraport rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fraport, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 69,75 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 71,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 69,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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