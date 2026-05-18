OPA parziale CIR, le adesioni salgono al 26,1%

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su CIR , società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, risulta che oggi 18 maggio 2026 sono state presentate 1.621.178 richieste di adesione. Complessivamente, sono state registrate 13.072.556 richieste di adesione, pari allo 26,145% sugli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata ieri 27 aprile e terminerà il 25 maggio 2026 (come prorogato). Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie CIR acquistate sul mercato nei giorni 22 e 25 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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