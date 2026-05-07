OPA parziale CIR, adesioni salgono allo 0,3%

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su CIR , società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, risulta che oggi 7 maggio 2026 sono state presentate 82.064 richieste di adesione. Complessivamente, sono state registrate 164.123 richieste di adesione, pari allo 0,328% sugli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata ieri 27 aprile e terminerà il 18 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie CIR acquistate sul mercato nei giorni 15 e 18 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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