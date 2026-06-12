MPS sale in Borsa con focus su prossimo CdA. Tortora: non ho pregiudizi su offerta Intesa

(Teleborsa) - Continuano gli acquisti sul settore bancario italiano e l'attenzione inevitabilmente resta su Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), al centro di questa seconda ondata di risiko bancario.



Il consiglio di amministrazione della banca senese sta vagliando tutte le opzioni e si riunirà per fare il punto in tempi brevi: un CdA è previsto per il 22 giugno, ma la convocazione potrebbe essere anticipata alla settimana prossima, scrive MF.



Intanto, Pierluigi Tortora, che con PLT Holding è azionista di MPS con l'1,2%, ha detto a Il Corriere della Sera di non avere pregiudizi sull'offerta di Intesa Sanpaolo , ma che "mancano ancora elementi" e non ha deciso allo stato se consegnare le azioni.



"Non sono negativo a priori sull'offerta di Intesa Sanpaolo su MPS perché ci sono temi legati alla stabilità degli assetti della banca e del sistema Paese che possono essere positivi - ha affermato - Anche se non posso ancora fornire valutazioni consapevoli. Però non ho pregiudizi. È una proposta italiana e quindi è da prendere in considerazione. Anche se così si perde una delle più antiche banche del mondo".



Secondo Tortora, imprenditore nel settore dell'energia che con la sua lista ha riportato l'AD Luigi Lovaglio al timone dell'istituto, bisognerà "capire come si arriva ai 2,9 miliardi di sinergie stimate da Intesa Sanpaolo, come si intende procedere sui costi. Nei giorni scorsi è stata riconosciuto un valore del Monte: è come un'opzione put sullo stesso grande valore creato da Lovaglio. Che il premio sia congruo o basso lo vedremo più avanti. Forse si può migliorare perché MPS è una banca il cui titolo nel contesto europeo è sottovalutato".



Intanto, si muove al rialzo Banca MPS , che si attesta a 10,69 euro, con un aumento del 3,67%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 10,81 e successiva a 11,07. Supporto a 10,54.

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