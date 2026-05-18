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Piazza Affari: brusca correzione per De' Longhi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brusca correzione per De' Longhi
Ribasso scomposto per la big degli elettrodomestici, che esibisce una perdita secca del 6,15% sui valori precedenti.
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