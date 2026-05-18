Piazza Affari: performance negativa per Ariston Holding

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , in flessione del 3,69% sui valori precedenti.



L'andamento di Ariston Holding nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Ariston Holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,509 Euro. Prima resistenza a 3,587. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,469.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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