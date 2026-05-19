Piazza Affari: performance negativa per Ariston Holding

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , che passa di mano con un calo del 2,27%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Ariston Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,481 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,585. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,433.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```