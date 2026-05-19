Piazza Affari: performance negativa per Ariston Holding
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che passa di mano con un calo del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Ariston Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,481 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,585. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,433.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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