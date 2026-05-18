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Piazza Affari: sell-off per Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: sell-off per Nexi
Si muove in perdita il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,57% sui valori precedenti.
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