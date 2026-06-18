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Piazza Affari: sell-off per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sell-off per il comparto oil italiano
Si abbattono le vendite sull'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata a 26.920,13 punti, in forte calo dell'1,77%.
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