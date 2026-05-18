Poligrafici Printing, Monrif cede la maggioranza di Editoriale Nazionale

(Teleborsa) - Poligrafici Printing , società quotata all’Euronext Growth Milan, comunica che Monrif (controllante dell’Emittente) ha ceduto a LMDV Media la maggioranza delle quote di Editoriale Nazionale, principale cliente della controllata Centro Stampa Poligrafici (“CSP”).



Con il presente comunicato, spiega una nota, la società adempie agli obblighi di informazione al pubblico sciogliendo il ritardo di comunicazione attivato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014. Il ritardo aveva per oggetto la ricezione, in data 9 febbraio 2026, di una segnalazione ai sensi dell’art. 25-octies del D. Lgs. n. 14/2019 da parte della società di revisione EY e del Collegio Sindacale, scaturita dalla decisione di Monrif di non adempiere ad alcune obbligazioni finanziarie in scadenza a dicembre 2025 per

preservare la liquidità del comparto alberghiero. Tale situazione di standstill della controllante aveva generato un potenziale rischio circa l'esigibilità dei crediti intercompany vantati dall'Emittente nei confronti di Editoriale Nazionale.



Il perfezionamento della cessione della partecipazione e il conseguente incasso di liquidità da parte di Monrif, determinano il completo superamento delle ragioni alla base della segnalazione degli organi di controllo.



Sotto il profilo industriale, come previsto nel contratto di compravendita, CSP ha rinnovato per un periodo di tre anni il contratto di stampa con Editoriale Nazionale, pertanto con scadenza al 31 dicembre 2028.

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