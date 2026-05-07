Cairo Communication, assemblea nomina nuovo CdA. Ok a dividendo di 0,18 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Cairo Communication , società quotata su Euronext STAR Milan e capofila di un gruppo di aziende che operano nel settore editoriale, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di 0,18 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola n. 18 il 25 maggio 2026 e valuta il 27 maggio 2026 (record date 26 maggio 2026).



I soci hanno nominato per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028 il Consiglio di Amministrazione composto di 10 amministratori: Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Roberto Cairo, Laura Maria Cairo, Federico Cairo, Claudio Roberto Calabi, Luisa Maria Collina, Laura Guazzoni, eletti dalla lista n. 1, risultata di maggioranza, presentata da U.T. Communications, titolare del 44,59% del capitale e del 60,60% dei diritti di voto; Valentina Manfredi, eletta dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori, titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 3,01% del capitale; nominato Urbano Cairo presidente.



L'assemblea ha nominato per gli esercizi 2026-2027-2028 il Collegio Sindacale composto da: tre sindaci effettivi, nelle persone di Vieri Chimenti, Presidente - tratto dalla Lista n. 2 - Maria Stefania Sala e Maria Pia Maspes - tratti dalla Lista n. 1, risultata di maggioranza; - due sindaci supplenti, nelle persone di Francesco Brusco - tratto dalla Lista n. 2 - e Marco Moroni - tratto dalla Lista n. 1, risultata di maggioranza.

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