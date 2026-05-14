Cairo Communication, nel primo trimestre ricavi stabili ma redditività in calo

(Teleborsa) - Cairo Communication , gruppo editoriale che controlla RCS MediaGroup, La7 e Cairo Editore, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati lordi a 243,1 milioni di euro (-1,4% rispetto ai 246,5 milioni del Q1 2025) e un EBITDA a 17,9 milioni (-10,5%), riflettendo la stagionalità tipica del settore che penalizza il primo e il terzo trimestre. L'EBIT è negativo per 2,9 milioni (da -1,9 milioni) e la perdita netta di pertinenza del Gruppo si attesta a 2,8 milioni (da -2,1 milioni). La posizione finanziaria netta migliora di 30 milioni a 42,5 milioni grazie alla generazione di cassa operativa.



Il segmento RCS (il più rilevante con 15,6 milioni di EBITDA) registra ricavi operativi netti a 170,3 milioni e ricavi pubblicitari netti in crescita dell'8,1% a 64,2 milioni, con i ricavi digitali complessivi a 47,8 milioni (28,1% del totale, 41,1% in Spagna). La customer base digitale attiva raggiunge 1,4 milioni di abbonamenti: 779 mila per il Corriere della Sera, 269 mila per la Gazzetta, 189 mila per El Mundo e 137 mila per Expansión.



La7 chiude con un EBITDA di 2,0 milioni (da 2,6 milioni), penalizzato dalla scadenza di un contratto di rete a metà 2025, con ascolti in crescita: share al 4,3% nel totale giorno e al 5,9% in prime time, terza rete nazionale, raccolta pubblicitaria +4% a 38,9 milioni. Veo7, canale televisivo lanciato da RCS in Spagna a metà 2025, raggiunge lo 0,87% di share nel totale giorno e già a pochi mesi dalla nascita genera un EBITDA positivo di 0,8 milioni. Cairo Editore segna un EBITDA positivo a 1,2 milioni.



Per il 2026 il Gruppo punta a un EBITDA "fortemente positivo, sostanzialmente in linea con il 2025", con continuazione della generazione di cassa operativa, in assenza di un aggravio del contesto geopolitico.

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