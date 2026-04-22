GPI, Banca Akros si conferma "neutral", resta incertezza sull'azionista di maggioranza FM

(Teleborsa) - Banca Akros
ha confermato a 16,00 euro per azione il target price su GPI
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ribadendo anche la raccomandazione "Neutral" sul titolo.
Gli analisti scrivono che la società ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2025
in linea con gli obiettivi del piano industriale 2025-2029
, supportati dalla continua espansione internazionale guidata dal settore software e dalle efficienze legate alla riorganizzazione interna. Il rischio di assorbimento del capitale circolante netto rimane, sebbene migliorato rispetto agli anni precedenti, precisano gli esperti aggiungendo che persiste l'interesse speculativo sul titolo a seguito delle voci sulla cessione della quota di maggioranza.
Banca Akros ricorda che nel luglio dello scorso anno la società aveva annunciato che l'azionista di riferimento FM
stava conducendo trattative con diversi investitori internazionali di rilievo per valutare la possibile cessione della quota di maggioranza
, che prevedeva anche un'offerta pubblica di acquisto
per l'intero capitale sociale di GPI, con l'obiettivo di procedere al delisting della società. Nessun'altra dichiarazione ufficiale è seguita a tale annuncio e non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative in corso con gli investitori.
A seguito dei risultati 2025, gli analisti hanno apportato solo "lievi modifiche" alle loro stime
e rimanendo in linea con il Business Plan aziendale: il fatturato 2027 è visto ora a circa 610 milioni di euro (rispetto a un business plan superiore a 600 milioni) e il margine dell'EBITDA a circa il 22% (rispetto a un business plan superiore al 22%).