Poligrafici Printing, margine stabile con ricavi in calo a 4,8 milioni di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) - Poligrafici Printing , holding del Gruppo Monrif quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella stampa poligrafica di quotidiani nazionali, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati pari a 4,8 milioni di euro, in diminuzione di 0,4 milioni rispetto a 5,2 milioni rilevati nell'analogo periodo del 2025 per effetto della revisione prevista contrattualmente del contratto di stampa con Editoriale Nazionale e della cessazione, a partire da metà febbraio 2026, della commessa di stampa relativa all'edizione bolognese del quotidiano La Repubblica.



Il Margine operativo lordo consolidato è pari a 1,1 milioni di euro, in linea con quanto registrato al 31 marzo 2025. L'Ebitda Margin è pari al 25% dei ricavi di stampa (23% al 31 marzo 2025). Il Risultato di periodo consolidato evidenzia un utile dopo le imposte di 0,4

milioni di euro, allineato al valore del 31 marzo 2025. La Posizione Finanziaria Netta, al netto dell'effetto per l'IFRS 16 di 7,5 milioni di euro, evidenzia disponibilità nette per 4,5 milioni di euro (4,3 milioni al 31 dicembre 2025 e 4,5 milioni al 31 marzo 2025)



La controllata Centro Stampa Poligrafici sta effettuando interlocuzioni per la ricerca di nuove commesse di stampa. L'andamento della gestione sta rispecchiando le previsioni aziendali, sebbene la riduzione generalizzata delle tirature degli editori e l'attuale situazione geopolitica (che potrebbe determinare incrementi nei costi delle materie prime), potrebbero avere impatti sulla redditività.



"Siamo molto contenti del rinnovo delle commesse di stampa e degli accordi raggiunti con gli editori - ha detto il presidente Nicola Natali - Siamo alla ricerca di nuovi investimenti e di editori interessati a sfruttare la capacità produttiva che offre il nostro Gruppo".



(Foto: Pexels / Pixabay)

Condividi

```