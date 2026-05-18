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Telesia, Giornalisti Associati sale al 10% del capitale

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Telesia, Giornalisti Associati sale al 10% del capitale
(Teleborsa) - Telesia, azienda quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in soluzioni multimediali per la comunicazione out of home, il Digital Signage e Digital Broadcasting, ha reso noto che Giornalisti Associati S.r.l. ha superato la soglia del 10%, portando la propria partecipazione complessiva al 10,046% del capitale sociale.

Si tratta del secondo azionista rilevante dopo Class Editori con il 70,43%, superando StarTip che ha l'8,76%. Il mercato ha in mano il 10,76%. Giornalisti Associati è un service editoriale fondato nel 2000 a cui fanno capo le testate Monitorimmobiliare, Monitorlegale e RE ITALY.
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