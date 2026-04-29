Hera, ok assemblea a bilancio 2025 dividendo. Nominato il nuovo CdA

(Teleborsa) - Si è riunita questa mattina a Bologna l’Assemblea ordinaria dei soci Hera , presieduta da Cristian Fabbri, che ha approvato la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità, e la distribuzione di un dividendo in rialzo a 16 centesimi per azione, in linea con quanto già annunciato in occasione della presentazione del Piano industriale al 2029.



Tra le diverse deliberazioni assunte, l’Assemblea ha provveduto anche alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio.



In relazione all'esito della votazione, risultano nominati i seguenti consiglieri: Cristian Fabbri, Orazio Iacono, Tommaso Fabbri, Roberta Calderisi, Fabio Bacchilega, Gianni Bessi, Enrico Di Stasi, Fabrizio Toselli, Benedetta Brighenti, Vanessa Camani, Marina Monassi, tratti dalla lista di maggioranza n. 1, espressione del patto di sindacato dei soci pubblici Hera, titolari complessivamente del 40,91% del capitale sociale di Hera; Francesco Perrini, Paola Schwizer, Alice Vatta, sulla base della lista di minoranza n. 3 presentata da Studio Legale Trevisan e Associati per conto di numerose società di gestione di fondi di investimento, titolari complessivamente del 1,07152% del capitale sociale di Hera; Bruno Tani, sulla base della lista di minoranza n. 2 presentata da Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., titolare del 2,065825% del capitale sociale di Hera.



I Signori Tommaso Fabbri, Roberta Calderisi, Fabio Bacchilega, Fabrizio Toselli, Benedetta Brighenti, Vanessa Camani, Marina Monassi, Francesco Perrini, Paola Schwizer, Alice Vatta, Bruno Tani hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 comma 3 del Dlgs 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance.



Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, sono risultati nominati i seguenti sindaci: Sonia Dall’Agata, Giovanni Rocco di Torrepadula (sindaci effettivi), Susanna Giuriatti (sindaco supplente), tratti dalla lista di maggioranza n. 1, espressione del patto di sindacato dei soci pubblici Hera; Giacinto Gaetano Sarubbi (Presidente), Silvia Mignatti (sindaco supplente) tratti dalla lista di minoranza n. 3, presentata da Studio Legale Trevisan e Associati, per conto di numerose società di gestione di fondi di investimento.



Si è tenuta nel pomeriggio a Bologna la seduta d’insediamento del Consiglio di Amministrazione di Hera, nominato nella mattinata dall’Assemblea. L’organo ha provveduto alla nomina di Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato.

Come Presidente Esecutivo è stato riconfermato Cristian Fabbri, mentre come Amministratore Delegato è stato riconfermato Orazio Iacono.

Vicepresidente (non esecutivo) è stato nominato Tommaso Fabbri. Esperto di settore e organizzazione aziendale, attualmente è Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale all'Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), dove è Vicedirettore della Scuola di Dottorato E4E (Economia e Ingegneria). In passato è stato Direttore del Dipartimento di Economia "Marco Biagi" e Direttore del Dottorato di Ricerca in Lavoro, Sviluppo, Innovazione.

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