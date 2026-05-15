Digitouch, l'azionista e consigliere Daniele Meini sale al 15% del capitale

(Teleborsa) - Digitouch , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing, ha reso noto che l'azionista Daniele Meini (che ricopre la carica di consigliere non esecutivo) ha comunicato alla società l'avvenuto cambiamento sostanziale della partecipazione. In particolare, ad esito dell'acquisto di 10.000 azioni ordinarie, risulta detenere 2.084.500 azioni ordinarie, pari al 15% del capitale sociale.



Gli altri azionisti rilevanti sono il Presidente Esecutivo Simone Ranucci Brandimarte con il 15,41%, Carlo Francesco Dettori con il 6,48%, Roberto Italia con il 5,16%. Le azioni proprie valgono l'1,13%, mentre il mercato ha in mano il 56,82%.

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