Terna: consumi industriali trainano crescita fabbisogno elettrico ad aprile

(Teleborsa) - Nel mese di aprile il fabbisogno elettrico nazionale è stato pari a 23,9 miliardi di kWh, in aumento dell’1,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È quanto emerge dai dati di Terna , la società guidata da Pasqualino Monti che gestisce la rete di trasmissione nazionale.



La crescita della domanda rispecchia anche il cambiamento dei comportamenti di consumo dell’industria energivora che, in alcune giornate di aprile caratterizzate da basso fabbisogno e alta produzione da fonti rinnovabili, ha contributo alla flessibilità del sistema elettrico, modulando le proprie attività e garantendo un sostanziale apporto al fabbisogno del Paese.



Lo scorso mese la produzione fotovoltaica, con oltre 5 miliardi di kWh, ha registrato una crescita del 23,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, sostenuta principalmente dall’aumento della capacità installata: +2.161 MW da inizio anno.



Complessivamente, le fonti rinnovabili hanno coperto il 49,5% del fabbisogno in linea con i livelli dello scorso anno (50,3% ad aprile 2025). In crescita la fonte fotovoltaica (+23,7%), mentre risultano in flessione l’idrica (-22,8%), la termica (-8%), la geotermica (-2,3%) e l’eolica (-0,6%). La produzione fotovoltaica risulta la prima fonte rinnovabile del mese: l’incremento di 1.029 GWh è dovuto in larga parte all’aumentata capacità in esercizio (+747 GWh) e, in misura minore, al maggior irraggiamento (+282 GWh).



Secondo le rilevazioni di Terna, considerando tutte le fonti rinnovabili, ad aprile 2026 la capacità installata è aumentata di 761 MW, con un contributo degli impianti connessi in alta tensione, pari a 336 MW, tra solare ed eolico. Al 30 aprile si registrano 85.928 MW di potenza installata, di cui, in partilare, 45.674 MW di solare e 13.865 MW di eolico.





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