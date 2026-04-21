Terna: crescono i consumi elettrici nel primo trimestre 2026

Il fotovoltaico è la prima fonte rinnovabile a marzo

(Teleborsa) - In crescita a marzo il fabbisogno elettrico nazionale: con 26,5 miliardi di kWh si registra una variazione positiva del 2,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La produzione fotovoltaica, con 4 miliardi di kWh, risulta ancora in crescita rispetto allo scorso anno (+17,1% rispetto allo stesso periodo del 2025), principalmente guidata dall’aumento della capacità installata: +1.439 MW da gennaio a oggi. Complessivamente, le fonti rinnovabili hanno coperto il 39,3% del fabbisogno. È quanto emerge dai dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale.



Nel primo trimestre dell’anno il fabbisogno è in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025



Continua la crescita del fabbisogno nel terzo mese del 2026: marzo ha beneficiato di un giorno lavorativo in più (22 invece di 21) e di una temperatura media mensile indicativamente uguale a quella dello stesso periodo di un anno fa (-0,2°C). Il dato, corretto dagli effetti di temperatura e calendario, segna un aumento del 2%. La variazione tendenziale è positiva in tutto il Paese: +1,9% al Nord, +3,1% al Centro e +4,6% al Sud e nelle isole.



Prosegue la crescita dei consumi industriali per il settimo mese consecutivo



A marzo 2026, l’indice IMCEI (Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali) elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali di circa 1.000 imprese "energivore", registra un incremento del 3,9%, segnando il settimo mese di crescita consecutivo. I sette mesi di costante crescita sono confermati dal confronto del valore dei consumi industriali rispetto al periodo settembre 2024-marzo 2025 (+4%). Positivi a marzo i settori della siderurgia, metalli non ferrosi, industrie meccaniche e alimentare; in flessione cartaria, cemento calce e gesso, e chimica; stabili ceramiche e vetrarie e mezzi di trasporto.



I consumi dei servizi aprono il 2026 in aumento



L’indice IMSER (Indice Mensile dei Servizi), che Terna pubblica sulla base dei dati dei consumi elettrici mensili forniti da alcuni gestori di rete di distribuzione (E-Distribuzione, UNARETI, A-Reti, Edyna e Deval), e presentato in differita di due mesi rispetto ai dati dell’IMCEI, ha mostrato a gennaio 2026 un incremento del 3,1%.



Produzione nazionale: importazioni in aumento guidate dalla maggiore capacità di trasporto sulla frontiera Nord



La produzione nazionale ha coperto il 79,6% della domanda di energia elettrica, mentre il restante 20,4% è stato soddisfatto dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Complessivamente, la produzione nazionale netta, pari a 21,5 miliardi di kWh, è diminuita del 3,4%, mentre è risultato in aumento il saldo estero (+39,5%), determinato da una crescita dell’importazione (+32%) e da una riduzione dell’esportazione (-44%).



La crescita delle importazioni è stata guidata da una maggiore capacità di trasporto messa a disposizione da Terna sulla frontiera Nord e dall’utilizzo di tale capacità sostanzialmente al massimo della sua disponibilità.



A marzo le fonti rinnovabili hanno coperto il 39,3% della domanda elettrica nazionale (contro il 40,2% di marzo 2025), in sostanziale stabilità rispetto a un anno fa. In flessione fonte idrica (-7,4%) ed eolica (-13,7%), compensate dalla crescita della fonte fotovoltaica (+17,1%) e, in misura minore, della geotermica (0,7%). In calo la produzione termoelettrica (-6,9%).



La produzione fotovoltaica risulta a marzo la prima fonte rinnovabile del mese: l’incremento di 585 GWh è dovuto quasi interamente all’incremento della capacità in esercizio (+6,4 GW).



Secondo le rilevazioni di Terna, considerando tutte le fonti rinnovabili, a marzo 2026 la capacità installata è aumentata di 606 MW. Al 31 marzo si registrano 85.167 MW di potenza installata, di cui, in particolare, 44.952 MW di solare e 13.831 MW di eolico.



Relativamente agli accumuli, in Italia si registrano 919.037 impianti che corrispondono a 18.808 MWh di capacità e 7.731 MW di potenza nominale.

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