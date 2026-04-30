Zegna, fatturato primo trimestre sale 470,2 milioni di euro grazie a USA e direct-to-consumer

(Teleborsa) - Ermenegildo Zegna , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha annunciato un fatturato di 470,2 milioni di euro per il primo trimestre del 2026, in crescita del 2,5% su base annua e del 7,4% in termini organici rispetto ai 458,8 milioni di euro del primo trimestre del 2025. Il dato è risultato superiore ai 464 milioni di euro attesi dagli analisti secondo Visible Alpha.



"Abbiamo iniziato il 2026 con un crescente slancio per tutti i nostri marchi - ha commentato il Presidente Esecutivo Ermenegildo "Gildo" Zegna - La crescita organica del 7% del Gruppo è il risultato diretto della nostra strategia a lungo termine, attentamente elaborata e ora implementata con disciplina e rapidità. La nostra organizzazione, incentrata sul retail, continua a progredire, come dimostra la crescita organica del 14% nel canale Direct-to-Consumer, con il contributo di tutti i marchi e mercati. Le Americhe si sono distinte ancora una volta, registrando un altro trimestre di crescita organica a doppia cifra e una continua accelerazione".



"ZEGNA ha guidato la performance del Gruppo, con una crescita organica dell'11% - ha spiegato - Thom Browne e TOM FORD FASHION hanno rafforzato la loro posizione distintiva e attratto nuovi segmenti di pubblico. Guardando al futuro, la nostra mentalità "pensare lentamente, agire velocemente" continuerà a guidare il Gruppo nell'assumere decisioni ponderate e nell'implementarle rapidamente e con decisione, perseguendo la nostra visione con rigore pur rimanendo agili e flessibili. In questo contesto, dobbiamo adattarci rapidamente a condizioni più difficili. Allo stesso tempo, i nostri obiettivi a lungo termine sono chiari e restiamo concentrati sul loro raggiungimento".



I ricavi del marchio ZEGNA sono stati pari a 310,3 milioni di euro, in crescita del 5,9% su base annua e dell'11,3% a livello organico, in miglioramento sequenziale con una solida performance DTC (Direct-to-Consumer). I ricavi di Thom Browne sono ammontati a 58,2 milioni di euro, in calo del 9,4% su base annua (-3,0% a livello organico), con una performance positiva a doppia cifra nel canale DTC compensata dal calo nel canale all'ingrosso. Il marchio ha beneficiato dell'accoglienza positiva della collaborazione tra Thom Browne e Asics, lanciata a marzo 2026. I ricavi di TOM FORD FASHION sono ammontati a 67,7 milioni di euro, +0,4% su base annua (+5,4% organico), grazie alla continua solida performance del canale DTC e al supporto delle attività di marketing legate alla sfilata di marzo.



L'area EMEA ha registrato ricavi pari a 152,9 milioni di euro, -0,8% su base annua (+1,4% organico), rappresentando il 33% dei ricavi del Gruppo, con una solida crescita del canale DTC per tutti e tre i marchi compensata dalla performance negativa del canale all'ingrosso. I ricavi nelle Americhe sono stati pari a 137 milioni di euro, +9,6% su base annua (+17,5% organico), rappresentando Il 29% dei ricavi del Gruppo. La performance è stata sostenuta da una forte crescita in tutti i marchi. I ricavi nella Greater China Region sono stati pari a 124,1 milioni di euro, +0,7% su base annua (+5,3% organico), rappresentando il 26% dei ricavi del Gruppo, con tutti i marchi che hanno registrato un miglioramento del momentum. I ricavi nel resto dell'APAC sono stati pari a 55,5 milioni di euro, -0,6% su base annua (+7,7% organico), rappresentando il 12% dei ricavi del Gruppo, trainati dalla solida crescita in Corea e Giappone per tutti e tre i marchi.

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