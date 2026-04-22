Milano 11:16
47.897 -0,01%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 11:16
10.502 +0,04%
Francoforte 11:16
24.313 +0,17%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,41%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 159,658. Rischio di discesa fino a 158,883 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 160,433.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```