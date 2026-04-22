Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,41%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 159,658. Rischio di discesa fino a 158,883 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 160,433.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)