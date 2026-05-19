Avio vola a Piazza Affari con ultimo lancio Vega C

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Avio , che evidenzia un ampio guadagno del 4,17%sul Listino di Milano, dopo aver annunciato che la scorsa notte è stato lanciato con successo il satellite SMILE per l'ESA. Il lancio realizzato con il lanciatore Vega C, rappresenta il debutto ufficiale di Avio come operatore diretto e autonomo, indipendente da Arianespace, ed un altro successo del Made in Italy, ha sottolineato il Ministro Urso commentando il successo del lancio.



L'analisi del titolo Avio eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell' azienda aerospaziale italiana più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Le tendenza di medio periodo di Avio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32,07 Euro. Supporto stimato a 30,47. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 33,67.

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