Avio lancia con successo satellite Smile con primo Vega C da Launch Service Operator

(Teleborsa) - Avio , società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha reso noto che, oggi alle 00:52 ora locale (03:52 UTC; 05:52 CEST), ha lanciato con successo il satellite scientifico Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) per l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Accademia Cinese delle Scienze (CAS) dallo Spazioporto europeo nella Guyana Francese con un lanciatore Vega C.



Il satellite, si legge in una nota, è stato immesso in un'orbita terrestre bassa circolare, a un'altitudine di circa 700 km, per una missione verso un'orbita fortemente ellittica e ad alta inclinazione con un perigeo di 5.000 km e un apogeo di 121.000 km. Il volo è durato 57 minuti dal decollo alla separazione del satellite.



SMILE misurerà le interazioni del vento solare con la magnetosfera terrestre per migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche tra il Sole e la Terra. La missione, denominata VV29, è stata il primo lancio del Vega C con Avio nel ruolo di Launch Service Operator.



"Il successo di oggi rappresenta una pietra miliare per Avio, in quanto assumiamo la piena responsabilità di Launch Service Operator per i lanci del Vega C - ha commentato l'AD Giulio Ranzo - Il lanciatore ha dimostrato ancora una volta le sue prestazioni e la sua flessibilità. Desidero ringraziare tutto il nostro team per l'eccezionale lavoro svolto e tutti i nostri partner. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa importante missione scientifica. Ringraziamo l'ESA e la CAS per la loro fiducia e siamo pronti a continuare a sostenere le missioni scientifiche dell'ESA".

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