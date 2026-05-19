Banca Etica, utile 2025 in calo a 12,2 milioni di euro. Crediti a clientela +8,3%

(Teleborsa) - Il Gruppo Banca Etica ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile netto consolidato di 12,2 milioni di euro (10,5 milioni di euro per la sola capogruppo), in calo rispetto ai 16,1 milioni di euro del 2024. Continua a crescere il capitale sociale, che ad oggi ha superato il traguardo di 100 milioni di euro, permettendo a Banca Etica di migliorare gli indici di solidità patrimoniale con il TCR Ratio al 24,78% e il CET 1 Ratio al 20,96%.



I crediti a persone, famiglie, imprese e organizzazioni sono cresciuti dell'8,3% rispetto all'anno precedente, nove volte più della media del sistema bancario. La raccolta diretta ha raggiunto i 2 miliardi e 812 milioni di euro (+7,8% sul 2024, contro il +2% del sistema).



"Il bilancio che abbiamo presentato ai soci e alle socie è solido e in piena linea con i nostri obiettivi strategici, ma i numeri raccontano solo una parte della crescita di Banca Etica - ha dichiarato il presidente Aldo Soldi - Nel 2025 abbiamo registrato una straordinaria fiducia, in particolare da parte dei giovani: un terzo dei nuovi correntisti è under 35, a dimostrazione che la finanza etica non è solo una scelta economica, ma una precisa posizione politica in favore della pace e della giustizia climatica".



"In uno scenario internazionale segnato da conflitti e crisi energetiche, noi scegliamo di schierarci con atti concreti: non finanziamo le armi, sosteniamo la transizione ecologica e continuiamo a dare credito a quell'economia sociale che spesso non trova ascolto altrove - ha aggiunto - La nostra forza risiede in un modello democratico e partecipato, costruito insieme ai soci, per dimostrare che un'alternativa di valore al modello di sviluppo attuale non solo è possibile, ma è già una realtà in crescita".

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