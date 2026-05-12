Banca Sistema, utile 1° trimestre scende a 3,8 milioni per voce speciale lo scorso anno

(Teleborsa) - Banca Sistema ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto pari a 3,8 milioni di euro, rispetto ai 11,6 milioni dello stesso periodo del 2025, -67% a/a. Tale valore non include l'utile pro-quota del Gruppo KK pari a 1,8 milioni, rettificato per mantenere il patrimonio netto contabile pari al suo valore stimato di cessione. A fini comparativi, l'utile relativo al 31 marzo 2025 escludendo la contribuzione del Gruppo KK sarebbe stato pari a 10,3 milioni (rispetto a 11,6 milioni).



Il margine d'interesse adjusted (margine d'interesse + trading superbonus), evidenzia un calo del 30% a/a (20,3 milioni di euro vs 28,9 milioni in primo trimestre 2025) principalmente per l'impatto positivo non ricorrente pari a 10,3 milioni registrato nel primo trimestre 2025 e riveniente dall'inclusione nel perimetro accrual dei crediti CEDU. A pesare negativamente anche una minore contribuzione del portafoglio finanziario (-2 milioni a/a) e del trading superbonus (-3,3 milioni a/a) compensati, tra le altre cose, da un maggior contributo degli interessi da crediti commerciali (+1 milione a/a) e minori interessi passivi (+8,7 milioni a/a). Le commissioni nette, pari a 4 milioni di euro, sono in crescita di circa 3,5x a/a (0,9 milioni al 31 marzo 2025) quasi totalmente grazie alla componente legata al factoring (+0,8 milioni a/a) e all'attività di servicing e collection (+1,6 milioni a/a).



La business line del factoring ha registrato volumi (turnover) pari a 1.400 milioni di euro, in decisa crescita (+29% a/a). Gli impieghi factoring (outstanding) al 31 marzo 2026 si attestano a 1.683 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1.519 milioni al 31 marzo 2025 e al dato al 31 dicembre 2025 (1.387 milioni) grazie a maggiori volumi acquistati e minore ricorso alle ricessioni di crediti. Con riferimento agli impieghi relativi al prodotto CQ, il Gruppo ha erogato crediti per 35 milioni di euro (capitale finanziato), in crescita del 22% a/a (29 milioni al 31.03.2025) ed esclusivamente derivanti dal canale Diretto (QuintoPuoi). Lo stock dei crediti al 31 marzo 2026 ammonta a 572 milioni, -15% a/a e sostanzialmente stabile t/t.



L'asset quality è in miglioramento: sofferenze lorde -32% a/a pari a 128 milioni; inadempienze probabili lorde +23% a/a pari a 74 milioni; crediti scaduti lordi -40% a/a pari a 199 milioni; ratio crediti deteriorati lordi / crediti lordi a 14,5% (16,7% nel 4Q25 e 21,5% nel 1Q25); ratio crediti deteriorati netti / crediti netti a 12,6% (14,6% nel 4Q25 e 19,6% nel 1Q25); NPE coverage ratio a 15,3% (14,8% nel 4Q25 e 11% nel 1Q25).



"Questo trimestre segna l'inizio di una nuova fase per il nostro gruppo - ha commentato l'AD Iacopo De Francisco - L'unione tra CF+ e Banca Sistema non nasce semplicemente con l'obiettivo di aumentare la scala, ma di costruire una piattaforma di specialty finance più diversificata ed equilibrata, con maggiore flessibilità patrimoniale, capacità di funding più ampia e un profilo di redditività più resiliente. Riteniamo che il gruppo combinato inizi questo percorso partendo da una solida posizione patrimoniale, asset ad elevato rendimento e un significativo potenziale industriale".

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