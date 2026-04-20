Banca Prealpi SanBiagio, utile 2025 in calo mentre raccolta sale a 7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Banca Prealpi SanBiagio, istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV) e parte del Gruppo Cassa Centrale, ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile netto di 64,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 68,5 milioni dell'anno prima (che erano aumentati del 14,4% sul 2023).



Alla fine dell’esercizio 2025 i finanziamenti netti alla clientela hanno superato i 2,5 miliardi di euro registrando una crescita annua del 5,7%, superiore alla media del settore bancario nazionale. Analoga dinamica per la raccolta diretta che si è attestata a 3,9 miliardi, in crescita del 4,3%. La raccolta indiretta ha superato i 3 miliardi di euro registrando l’incremento del 12,8%, trainata da flussi netti che riflettono la rinnovata fiducia di soci e clienti. Di riflesso, il prodotto bancario complessivo è salito a 9,5 miliardi di euro con un balzo del 7,3%, consolidando il posizionamento della Banca tra le realtà più rilevanti del Gruppo.



Sul fronte dell’efficienza, la crescita dei ricavi primari e il rigoroso controllo della spesa hanno portato il cost income ratio al 52,4% (-2 pp su base annua). Le esposizioni deteriorate scendono a 56 milioni di euro (-8,0%). L’ammontare del credito deteriorato al netto delle svalutazioni è pari a 4 milioni di euro, una cifra del tutto trascurabile rispetto alla totalità dei crediti verso la clientela, con l’indicatore NPL ratio netto che si posiziona allo 0,15%, confermando una qualità del portafoglio creditizio ai vertici del sistema bancario nazionale.



"I numeri che contraddistinguono il bilancio 2025 sono certamente confortanti e premiano un modello di business che combina solidità finanziaria, prudenza e autentica vicinanza al territorio - commenta il presidente Carlo Antiga - In uno scenario macroeconomico molto incerto, la nostra priorità è continuare ad essere un punto di riferimento stabile per famiglie e imprese, offrendo prodotti e servizi in linea con il mercato affiancati da elementi per noi imprescindibili: ascolto del cliente, supporto e visione prospettica. Allo stesso tempo, abbiamo scelto di rafforzare il nostro ruolo di partner strategico per il mondo produttivo, non solo sul piano finanziario, ma anche come alleati fidati, supportando le aziende, con competenze specialistiche e strumenti dedicati, per trasformare le sfide in opportunità sostenibili nel tempo".

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