Zona Euro, a marzo surplus commerciale cala a 7,8 miliardi

(Teleborsa) - Cala il surplus della bilancia commerciale dell'Eurozona, nel mese di marzo, registrando un attivo di 7,8 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 11,1 miliardi di febbraio. Il dato è tuttavia migliore dei 6,5 miliardi attesi dagli analisti.



Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 265,3 miliardi di euro, in calo del 5,5% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono salite del 4,4% a 257,4 miliardi di euro.



L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è attestato a 251,3 miliardi di euro, in aumento del 7,5% rispetto a marzo 2025.



Per l'intera Unione Europea si è registrato un avanzo di 5,9 miliardi di euro. Le esportazioni sono scese a 233,9 miliardi, in calo dell'8,7%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita a 228 miliardi in aumento del 2,7% rispetto all'anno prima.







(Foto: © iloveotto/123RF)

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