Cranswick supera le attese annuali: utili in crescita grazie alla forte domanda di pollo e carne suina

(Teleborsa) - Cranswick ha chiuso l'esercizio con risultati superiori alle aspettative del mercato, sostenuta dalla solida domanda di prodotti avicoli (a base di pollame) e carne suina nel Regno Unito.



Il produttore britannico di carne ha registrato un utile ante imposte rettificato di 220 milioni di sterline nelle 52 settimane concluse il 28 marzo, in aumento dell’11,2% rispetto ai 197,9 milioni dell’anno precedente. I ricavi sono cresciuti del 9,5% a 2,98 miliardi di sterline, mentre le vendite like-for-like (a parità di perimetro) hanno segnato un progresso del 6,8%.

L’utile operativo rettificato è salito del 14,5% a 237 milioni di sterline, con il margine operativo migliorato al 7,9% dal 7,6%. Anche l’utile per azione rettificato è aumentato del 10,4% a 301,7 pence (da 273,4 pence).



Il consiglio di amministrazione ha inoltre proposto un dividendo finale di 85,5 pence per azione, in crescita dell’11,4% rispetto all’anno precedente. Insieme al dividendo intermedio di 27 pence, il dividendo totale annuale raggiunge 112,5 pence per azione.



L'amministratore delegato Adam Couch ha dichiarato che l’inizio del nuovo esercizio è in linea con le aspettative del consiglio, pur sottolineando che il conflitto in Medio Oriente continua a essere monitorato per i possibili effetti sulla catena di approvvigionamento.







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