Ferrari Group, fatturato a +7,4% nel primo trimestre grazie a Nord America e Brasile

(Teleborsa) - Ferrari Group , società con radici italiane, sede a Londra e quotazione ad Amsterdam, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con una crescita del fatturato del 7,4% su base annua a cambi costanti, raggiungendo i 93,1 milioni di euro.



Il fatturato di questo trimestre riflette l'effetto perimetro derivante dall'acquisizione strategica di Deltacorp Vigilancia e Seguranca Privada (Deltacorp) avvenuta nel febbraio 2026, si legge in una nota della società attiva in spedizioni, logistica integrata e servizi ad alto valore aggiunto per beni di lusso. Questo investimento di circa 0,4 milioni di euro è stato finalizzato a rafforzare le capacità del Gruppo sul mercato brasiliano, per capitalizzare sulla solida domanda in questo Paese.



Su base reported, il fatturato del Gruppo è aumentato del 3,7%, con la differenza rispetto alla crescita organica attribuibile principalmente agli effetti dei cambi derivanti dalla conversione di diverse valute in euro. La variazione del perimetro relativa all'acquisizione di Deltacorp ha contribuito per meno di 0,1 milioni di euro al fatturato a parità di perimetro, che è cresciuto organicamente del 7,3% raggiungendo i 93 milioni di euro.



"La performance positiva è stata sostenuta dal forte contributo delle filiali del Gruppo in Brasile, negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti, mentre l'Asia ha continuato a risentire della persistente debolezza del mercato cinese - viene sottolineato - La performance del primo trimestre è stata inoltre supportata dal contributo dei nuovi hub in Arabia Saudita e Vietnam, che hanno iniziato a generare ricavi, mentre gli hub già esistenti, come quello del Botswana (2024), si sono consolidati diventando contributori stabili".

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