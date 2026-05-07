Henkel in rally a Francoforte: trimestre positivo, crescita organica diffusa e target 2026 confermati

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2026, Henkel ha registrato un fatturato complessivo di circa 5 miliardi di euro, con una crescita organica dell’1,7%. L’incremento è stato sostenuto da entrambe le business unit, che hanno evidenziato un andamento positivo dei volumi e dei prezzi.



Sulla piazza di Francoforte, il titolo Henkel amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,76%.



"In un contesto molto impegnativo, grazie al contributo di entrambe le business unit, nel primo trimestre abbiamo raggiunto buoni risultati in termini di crescita organica del fatturato. Lo sviluppo di prezzi e volumi è stato favorevole sia per Adhesive Technologies, sia per Consumer Brands”, ha commentato il CEO di Henkel, Carsten Knobel. “Stiamo portando avanti la nostra agenda strategica e investendo nell’espansione dei nostri business, anche attraverso le acquisizioni recentemente annunciate, che complessivamente proiettano un fatturato addizionale di circa 1,6 miliardi di euro. Tre delle cinque operazioni annunciate sono state già concluse con successo. Le nostre previsioni per il 2026 rimangono invariate: Henkel prosegue il suo percorso di crescita sostenibile e profittevole", ha aggiunto Knobel.



Nel primo trimestre, la crescita organica del fatturato di Adhesive Technologies è stata particolarmente forte nel segmento Mobility & Electronics, mentre per Consumer Brands i risultati sono stati molto positivi nel mercato Hair.



A livello geografico, in Europa il fatturato organico è diminuito del 3,4%, mentre è cresciuto del 12,8% nella regione IMEA. In Nord America si è registrato un incremento pari allo 0,9%, invece l’America Latina ha visto un calo nell’ordine del 3,1%. Nella regione Asia-Pacific, il fatturato organico è aumentato del 10,3%.



Previsioni per l'anno fiscale 2026

Per l’anno fiscale in corso, Henkel continua a prevedere una crescita del fatturato organico compresa tra 1,0 e 3,0%. Per la divisione Adhesive Technologies la crescita è attesa tra 1,0 e 3,0%, per Consumer Brands tra 0,5 e 2,5%. Il tasso depurato di ritorno sulle vendite (margine EBIT depurato) è previsto tra 14,5 e 16,0%, con Adhesive Technologies tra 16,5 e 18,0%, e Consumer Brands tra 14,0 e 15,5%. Per quanto riguarda l’utile depurato per azione privilegiata (EPS), l’incremento è stimato nella fascia tra bassa e alta delle percentuali a una cifra, a tassi costanti di cambio.



Henkel prevede inoltre: acquisizioni e disinvestimenti: effetto positivo sul fatturato nominale nella fascia bassa delle percentuali a una cifra (prima: effetto neutro o leggermente negativo); cambi valutari: impatto negativo sul fatturato nella fascia bassa delle percentuali a una cifra; prezzi delle materie prime, intesi come costi lordi dei materiali diretti, escluse eventuali contromisure: aumento nella fascia alta delle percentuali a una cifra rispetto alla media dell’anno scorso (prima: fascia bassa delle percentuali a una cifra); spese di ristrutturazione: comprese tra 150 e 200 milioni di euro; uscite di cassa per investimenti in proprietà, stabilimenti, attrezzature e asset intangibili: comprese tra 650 e 750 milioni di euro.

Condividi

```