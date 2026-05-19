Francoforte: in forte denaro Scout24

(Teleborsa) - Brilla la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che passa di mano con un aumento del 4,13%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Scout24 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di Scout24 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 76,35 Euro con primo supporto visto a 74,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 73,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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