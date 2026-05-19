Invertix, round pre-seed da 1,7 milioni di euro per AI workers nelle energie rinnovabili

(Teleborsa) - Invertix, startup italiana che sviluppa AI workers autonomi per automatizzare le operations nel settore delle energie rinnovabili, ha chiuso un round pre-seed da 1,7 milioni di euro guidato da Vireo Ventures con la partecipazione di Italian Founders Fund e di un network di angel investor strategici attivi nei settori energy e AI.



Fondata nel 2026 da Joseph Perrotta e Kaan Durmaz tra Italia e Germania, Invertix sviluppa una nuova generazione di AI workers progettati per automatizzare attività operative, analitiche e di compliance all'interno di impianti energetici e infrastrutture rinnovabili. Oggi Invertix gestisce già oltre 1,8 GW di capacità solare attraverso i propri AI workers autonomi e sta lavorando su opportunità commerciali che rappresentano oltre 10 GW di capacità energetica.



"La nostra ambizione è costruire dall'Italia una frontier AI company per il settore energetico - dichiara Joseph Perrotta, CEO e co-founder di Invertix - Crediamo che il prossimo capitolo dell'intelligenza artificiale non sarà solo digitale, ma riguarderà sistemi fisici reali come energia e infrastrutture. L'Italia e l'Europa hanno il talento ingegneristico e la profondità industriale per guidare questa trasformazione. Invertix nasce proprio per dimostrarlo".



A differenza dei tradizionali software di monitoraggio e analytics, Invertix non punta a costruire "un'altra dashboard", ma veri e propri AI workers autonomi capaci di eseguire attività operative oggi svolte manualmente da team umani, si legge in una nota. Il capitale raccolto sarà utilizzato per accelerare lo sviluppo tecnologico della piattaforma, espandere il team (che passerà dagli attuali 5 dipendenti a circa 20 entro fine 2026) e ampliare la presenza commerciale in Europa. La società punta inoltre a estendere i propri AI workers oltre il solare, includendo anche l'eolico, i sistemi di accumulo a batteria e la gestione della rete elettrica.



"Il settore delle energie rinnovabili ha bisogno di molto di più di miglioramenti incrementali del software - commenta Felix Krause, Managing Partner di Vireo Ventures - Invertix sta affrontando questa sfida con un team ambizioso, focalizzato sul valore per il cliente e già capace di trasformare una visione forte in risultati concreti".



"L'energia non è mai stata così centrale per il funzionamento del mondo, dal punto di vista politico, economico e strategico - aggiunge Irene Mingozzi, Partner di Italian Founders Fund - Garantire che gli asset rinnovabili operino al massimo delle loro performance non è più soltanto una questione di efficienza, ma una necessità esistenziale. Invertix sta costruendo il layer di intelligenza che renderà possibile tutto questo, con un founding team che unisce solide relazioni nel settore energetico a una profonda competenza nell'intelligenza artificiale, elementi fondamentali per costruire un'azienda destinata a definire una nuova categoria di mercato".

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