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Energy Time, ok dell'assemblea a bilancio 2025

Finanza
Energy Time, ok dell'assemblea a bilancio 2025
(Teleborsa) - L’assemblea degli Azionisti di Energy Time, attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), si è riunita in sede ordinaria e ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2025 con un utile di 3 milioni.

L’Assemblea ha altresì approvato la proposta di destinare l’utile di esercizio a riserva legale per 150mila euro e a riserva straordinaria per la restante parte pari a 2,85 milioni.

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