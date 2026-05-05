Energy Time, ok dell'assemblea a bilancio 2025

(Teleborsa) - L’assemblea degli Azionisti di Energy Time , attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), si è riunita in sede ordinaria e ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al

31 dicembre 2025 con un utile di 3 milioni.



L’Assemblea ha altresì approvato la proposta di destinare l’utile di esercizio a riserva legale per 150mila euro e a riserva straordinaria per la restante parte pari a 2,85 milioni.





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