Piazza Affari: movimento negativo per Banco BPM

(Teleborsa) - Rosso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che sta segnando un calo del 2,54%.



La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Banco BPM classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,32 Euro e primo supporto individuato a 11,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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