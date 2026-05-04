Piazza Affari: movimento negativo per Banco BPM
(Teleborsa) - Rosso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che sta segnando un calo del 2,54%.
La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Banco BPM classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,32 Euro e primo supporto individuato a 11,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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