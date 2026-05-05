Piazza Affari: risultato positivo per Banco BPM

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , con una variazione percentuale del 2,55%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Banco BPM rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Banco BPM suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 12,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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