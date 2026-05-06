Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banco BPM

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in utile del 2,32% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Banco BPM confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12,65 Euro con primo supporto visto a 12,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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